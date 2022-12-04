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Gölcük Tabiat Parkı, yoğunluk nedeniyle hafta sonunu hareketli geçirdi

AA

Gölcük Tabiat Parkı, yoğunluk nedeniyle hafta sonunu hareketli geçirdi

BOLU (AA) - Hafta sonunu Gölcük Tabiat Parkı'nda değerlendiren tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük'te keyifli vakit geçirdi.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı ziyaretçiler balık tutarak, iskelede fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak hafta sonu tatilini değerlendirdi.

Tabiat parkının eşsiz güzelliği ve ziyaretçilerin yoğunluğu, havadan görüntülendi.


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