Gölcük Tabiat Parkı, yoğunluk nedeniyle hafta sonunu hareketli geçirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Hafta sonunu Gölcük Tabiat Parkı'nda değerlendiren tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük'te keyifli vakit geçirdi.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı ziyaretçiler balık tutarak, iskelede fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak hafta sonu tatilini değerlendirdi.

Tabiat parkının eşsiz güzelliği ve ziyaretçilerin yoğunluğu, havadan görüntülendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.