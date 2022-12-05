Bolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacak

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BOLU (AA) - ELİF SARIHAN/MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Gerede ilçesinde, kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretiminin yaygınlaşması amacıyla Samsun'dan getirilen 20 bin salep soğanı toprakla buluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Samsun'dan getirilen 20 bin salep bitkisinin dikimi, 20 kadın çiftçi tarafından 4 günde tamamlandı.

Gerede'nin köylerinde kendiliğinden yetişen saleplerin bulunduğu alana dikilen yeni bitkilerle, üretiminin yaygınlaştırılması ve köylülere ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisinin korunması için çalışmalarını sürdüren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alana yerleştirdikleri foto kapanlarla da bu bitkilerin kaçak toplanmasını engelliyor.

Salep dikiminin yapıldığı alanı ziyaret eden Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer ve Gerede Orman İşletme Müdürü Cem Bulut, kadın çiftçilere salep bitkisi hakkında bilgi verdi.

Özer, AA muhabirine, köy halkına salebin ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirterek, ülke genelinde salep bitkisinin ekonomik değeri konusunda, çok fazla bilgi sahibi olunmadığını kaydetti.

Bölgede kendiliğinden yetişen salep bitkisini yöre halkına tanıtmayı, nasıl yetiştiği konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Özer, salep üretimiyle, köylerde yaşayan insanların ek gelir elde etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

-"Samsun'dan getirdiğimiz saleplerin dikimlerini yapıyoruz"-

Özer, 1000 metrekarelik alana 20 bin adet salep bitkisinin dikildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Samsun'dan getirdiğimiz saleplerin, bu gördüğümüz sahaya dikimlerini yapıyoruz. Şu anki hedefimiz ilk etapta Gerede. Bu bitki Gerede'de doğal olarak var. Biz bu sahaları, çoğaltmayı hedefliyoruz. Devamını getirebilirsek, diğer bölgelerimizde de çalışma yapmayı hedefliyoruz. Salep bitkisinin ormandan, izin alınmadan toplanması yasak. Bunun şu anki cezası 131 bin lira. Büyük bir para cezası var."

Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut ise projeden yörede çalışan köylü kadınların faydalanacağını belirtti.

Bulut, salep üretimi yapan üreticilere yönelik alternatiflerin artırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Proje sayesinde, orkidelerin usulsüz bir şekilde toplanmasının da önüne geçeceklerini vurgulayan Bulut, "Nesli tehlike altında bulunan bu orkide türünün, popülasyonunu artırmayı hedefliyoruz." dedi.





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