Vali Kılıç'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin devlet yapısında, kültürde ve medeniyetimizde kadınlara verilen değerin ve kadınların iradesine duyulan saygı ve önemin büyük bir göstergesi olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Kadınlarımız; ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, siyasetten spora varıncaya dek birçok alanda aktif roller üstlenerek ekonomik ve sosyokültürel bakımdan toplumsal hayatımızın temelinde yer almış, devletimizin ali menfaatleri söz konusu olduğunda vatan savunması başta olmak üzere ne zaman ihtiyaç duyulsa fedakarlıkların ve özverinin en yücesini yapmıştır. Kurulduğu günden bugüne kadar devletimiz birçok yasal düzenlemeyle kadınlarımızın haklarını güvence altına alırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın ehemmiyetli çalışmalarıyla son yıllarda kadına karşı şiddetle mücadelede kararlı ve caydırıcı adımlar atmıştır."

Kılıç, kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermenin herkesin gönül borcu, insani sorumluluğu olduğuna işaret ederek, "Aile ve toplum hayatımızın odağında yer alan şefkatin ve koşulsuz sevginin timsali tüm kadınlarımızın '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve hürmetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.



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