GÜNCELLEME - Bolu'da kamyonette biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

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BOLU (AA) - Bolu'da biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında doğu illerinden gelen bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette narkotik köpeği "Luka"nın da katılımıyla yapılan aramada, pul biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ile 38 bin 325 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ali T. (51) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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