Bolu'da yaklaşık 9 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor

BOLU (AA) - Bolu'da yaklaşık 9 bin öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.
Bakanlığın sağladığı imkanlarla kent genelinde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde yaklaşık 9 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.
Okul öncesi, taşımalı ve özel eğitim kapsamındaki öğrenciler ile okul pansiyonlarında kalan öğrenciler yemek hizmetinden yararlanıyor.
İl genelinde meslek liselerinin mutfağında özenle hazırlanan yemekler, öğrencilere okullarında ikram ediliyor.