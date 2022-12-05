Milli cimnastikçiler, Vali Kılıç'ı ziyaret etti

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BOLU (AA) - Milli cimnastikçiler, Bolu Valisi Erkan Kılıç'a ziyarette bulundu.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, antrenör Caner Güzeltürk, Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu TOHM sporcuları Sinan Cankurt, Batuhan Meriç Mamur, Emir Öztürk, Fahreddin Duman ve sporcuların aileleri katıldı.

Bulgaristan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 11-12 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Sinan Cankurt, 13-14 yaş senkronize erkekler takımda gümüş madalya alan Batuhan Meriç Mamur ile Sinan Cankurt ve 15-16 yaş kategorisi erkekler takımda gümüş madalya kazanan Emir Öztürk ile Fahreddin Duman Vali Kılıç ile bir araya geldi.



Kılıç, sporcuların derece yapmaları ve madalya almalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Aldığınız başarılarla ilimizin ve ülkemizin ismini dünyanın her yerinde duyuruyor, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızı göndere çektiriyorsunuz. Sizler gurur ve onur kaynağımızsınız." diye konuştu.

Bolu'nun her alanda olduğu gibi spor alanında da geliştiğini vurgulayan Kılıç, "Sporcularımızın daha rahat ortamlarda spor yapmaları için yeni spor tesisleri yapılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spordaki başarılarını artırmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun her branşına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kılıç, sporculara hediyeler takdim etti.

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