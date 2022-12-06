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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

AA

Bolu'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

BOLU (AA) - Bolu'da kış sezonu için alınması gereken tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında "2022 Yılı Kış Tedbirleri Toplantısı" Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan ve kış mevsiminde il genelinde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, geçmiş yıllarda kış aylarında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, koordinasyonun sağlanması, kurum ve kuruluşların sorumluluk alanları içerisinde yapması gereken görevleri sunum şeklinde aktardı.

İlgili kurum amirlerinin de kendi kurumlarının personel ve araç durumları ile kış mevsimine yönelik yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgiler verdiği toplantıda konuşan Vali Erkan Kılıç, şunları söyledi:

"Önceki yıllarda meydana gelen olayları da göz önüne alarak, ulaşım başta olmak üzere yoğun kar yağışından etkilenebilecek yollarımızın, yerleşim yerlerimizin ve benzeri alanların belirlenmesini, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirmesini yapacağız. Kurumlarımızın tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin sağlanması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması ve planlamaların yapılması için kararlar alacağız ve aldığımız bu kararlar kış mevsimi süresince ilimiz genelinde uygulanacaktır. Sorunsuz bir kış mevsimi geçirmeyi temenni ediyorum."

Toplantıya, Vali Kılıç ve Çavuş'un yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Vali yardımcıları Abdullah Abid Öztoprak ile Abdullah Şen, Vali Yardımcısı Vekili Ümit Gürsançtı, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Karayolları 4. Bölge Müdür Yardımcısı Celal Koruç ve ilgili kurum amirleri katıldı.


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