Bolu'da meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor

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BOLU (AA) - Bolu'da İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan tesiste öğrenciler, taşımalı eğitim ve okul öncesi eğitimde beslenme desteğinin yanı sıra yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyacı için günde 10 bin ekmek üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liseleri için hedef olarak belirlediği meslek liselerinde ekmek üretiminin Bolu'da İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bakanlık imkanları ile kurulan atölyede başladığını söyledi.

Ekmeğin üretim aşamasında öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin aktif görev aldığını anlatan Sarıcı, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası sektörde ihtiyaç duyulan nitelik ve donanıma sahip olarak iş hayatına katıldığını ifade etti.

Atölyelerde öğrencilere gerçek üretim ortamında, usta-çırak etkileşiminde, alan ve atölye şeflerinin kontrolünde, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunulduğunu aktaran Sarıcı, "Bu çalışmalarla pandemi ile birlikte üretimleri çeşitlenen ve artan meslek liselerinin sektördeki önemi ve katkısı daha da görünür hale geliyor. Buna bağlı olarak meslek liselerinin tercih edilme oranı ve akademik başarısı da hissedilir şekilde artıyor." diye konuştu.

Sarıcı, öğrencilerin daha sağlıklı beslenmelerine yönelik çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu imkanlarla İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen yaklaşık 10 bin roll ekmekle öncelikli olarak Bolu'da taşımalı eğitim ve okul öncesi eğitimde beslenme desteği kapsamında verilen yemekler ile yurtlarda kalan öğrencilerin yemeklerindeki günlük ekmek ihtiyacı karşılanacak."



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