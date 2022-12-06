BAİBÜ'de biyodizel yakıt Ar-Ge çalışmaları yapılacak

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BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında biyodizel üretimi için var olan kaynakların geliştirilmesi ve yeni kaynakların araştırılması amacıyla protokol imzalandı.

BAİBÜ'den yapılan açılamaya göre, DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, Tarımsal Projeler Koordinatörü Nezih Suyaran ve BAİBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Arslan ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'yı makamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmenin ardından protokol metni Rektör Alişarlı ve Selçuk Borovalı tarafından imzalandı.

Bu kapsamda BAİBÜ ile DB Tarımsal Enerji arasında imzalanan protokolle biyodizelin ham madesi aspir, pelemir, ketencik ve crambe gibi yağ bitkileri ile yurt içi ve yurt dışında bu kapsamdaki genetik kaynaklarla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılması hedefleniyor.



BAİBÜ, geleceğin yakıtı olarak değerlendirilen biyodizel üzerine yaptığı çalışmalarla ülkenin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.

BAİBÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı bünyesinde biyodizel yakıt alanında kullanılabilecek alternatif yağ bitkileri konusunda, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında iki proje yürütülüyor.



Ayrıca konuyla ilgili olarak iki yüksek lisans çalışması devam ediyor. Bunun yanı sıra gıda ve biyoyakıt kullanımına uygun olabilecek yeni bitki türleri üzerinde çalışmalar sürüyor.





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