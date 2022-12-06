Bolu'da ÖSYM sınavlarında kullanılan kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak

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BOLU (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) yerleşkelerinde yapılan sınavlarda kullanılan kırtasiye malzemeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

BAİBÜ'den yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından üniversitede gerçekleştirilen sınavlardan kalan yaklaşık üç bin adet kullanılmamış kalem, silgi ve kalem açacaklarından oluşan kırtasiye setlerinin muhafaza edildiği kaydedildi.

Açıklamada, toplanan kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.





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