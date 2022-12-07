Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dronla yapılan denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Güzergahta, şerit ihlali ve aşırı hız yapan, emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonuyla görüşenler dronla tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen araçların plakalarına, Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli cezalar kesildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.