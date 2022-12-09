Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mengen'den Yeniçağa istikametine giden Orhan Ç. yönetimindeki 16 AUE 339 plakalı otomobil, Mehmet E. idaresindeki 06 BT 4065 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Tahsin K. yaralandı.



Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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