Bolu'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı

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BOLU (AA) - Bolu'da polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, okulların giriş ve çıkış saatlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okul çevresinde bulunan şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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