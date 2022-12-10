Dyorex Boluspor, Beyçimento Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, yarın sahasında Beyçimento Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde çalıştı.

Hafta boyunca günde çift idman yapan kırmızı beyazlı ekip, Beyçimento Bandırmaspor maçı öncesindeki son antrenmana koşuyla başladı.

Daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapan Boluspor, antrenmanı ter çalışmasıyla tamamladı.

Dyrox Boluspor, Beyçimento Bandırmaspor'u saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

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