Bolu Valisi Kılıç'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, her yıl 10 Aralık tarihinin insan hakları konusunda, tüm dünyada farkındalık ve bilincin gelişmesi amacıyla Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını belirtti.



Herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasının önemine değinen Kılıç, bu anlamda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm dünya ülkelerini ortak hedefler ve değerler bütünü etrafında topladığını hatırlattı.

Kılıç, bölgesel, kitlesel ve evrensel boyutlarda yaşanan savaşlar ve devletlerin yayılmacı politikaları nedeniyle, insanın doğuştan sahip olduğu en temel hakkı olan yaşama hakkının ihlal edildiğini vurguladı.



İnsan haklarının korunmasının önemini anlatan Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler, hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden insanların bir arada huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan, toplumda birlik, beraberliğin tesis edilmesinde adalet ve hoşgörü anlayışını her şeyden üstün tutan kadim bir devletin, necip bir milletin evlatlarıyız. Şanlı tarihimiz boyunca bizden yardım isteyen, bize sığınan, zulme ve işkenceye uğrayan kim olursa olsun yanında olduk, hakkın ve adaletin savunucusu olduk, her zaman hukukun üstünlüğünü gözettik. Bugün de dünya üzerinde küresel güçlerin mazlum coğrafyalarda yaşattıkları insan haysiyetine yakışmayan tutumların, kötü muamelelerin ve hak ihlallerinin karşısında kararlılıkla duran devletimiz, dünya barışının sağlanmasında ve masum dünya milletlerinin feryadına umut olma yolunda tüm dünya devletlerine örnek teşkil etmektedir."

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