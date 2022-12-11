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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da sağlık personeli hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor

AA

Bolu'da sağlık personeli hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da hastalıkların erken teşhisi için başlatılan "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi kapsamında oluşturulan sağlık ekibi, köylerde vatandaşları muayene ediyor.

Doktorların da yer aldığı 30 kişilik İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, kent merkezinden yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun ardından Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyüne ulaştı.

Daha sonra ekipler tarafından köy camisinin giriş katına kurulan nöroloji, dahiliye, kardiyoloji, göz, diş ve fizik tedavi gibi birimlerde, vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Köy sakinlerine sağlıklı yaşamla ilgili tavsiyelerde de bulunan doktorlar, yaşlı ya da yatalak hastaları da evlerinde ziyaret ederek muayene etti, talepte bulunan köy sakinlerine de Kovid-19 aşısı yaptı.

Özellikle hastalıkların erken teşhisi ve koruyucu hekimlik çalışmaları için başlatılan projeden, şu ana kadar 4 köyden 200'ün üzerinde vatandaş yararlandı.

- "Projenin çok faydası olduğuna inanıyoruz"

Vali Erkan Kılıç, AA muhabirine, proje sayesinde doktorların hastaların ayağına gitmeye başladığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, 'Hep siz geldiniz, biraz da biz geleceğiz' şeklinde bir mesaj veriyoruz." dedi.

Birçok branştan doktorun köye geldiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Biz, doktorlarımıza vatandaşlarımızın ne kadar zorlukla hastanelere gelip, tedavi olmaya çalıştıklarını hissetmeleri ve empati kurmalarını sağlamaları anlamında bunu görmelerini de istedik. Bunun yanında da vatandaşlarımızı doktorlarla karşılıklı görüştürmek, sıcak bir diyalog ortamı kurarak, bu iletişim ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu projenin çok faydası olduğuna inanıyoruz."

Kılıç, Türk sağlık sisteminin sunduğu imkanlara değinerek, sağlık personelinin özveriyle çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen ülkeler kategorisine girdiğine işaret eden Kılıç, sağlıkta elde edilen bu birikimi, vatandaşlara sunmaya devam ettiklerini aktardı.

"Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili sorunlarının, daha erken tespitinin yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın da hepsi çok memnun." diyen Kılıç, Bolu'nun her köyüne bu çalışmayı ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "Vatandaşlarımızın ulaşımının kolaylaşması için çalışıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise proje doğrultusunda sağlık hizmeti için vatandaşların ayağına gittiklerini söyledi.

Demirkol, köyde hem muayenelerin yapıldığı hem de daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan hastalar için randevu oluşturulduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Projeyi, haftalık ve aylık programlar dahilinde sürdüreceklerini vurgulayan Demirkol, hava şartları müsaade ettiği sürece, ilçelerde ve köylerde bu uygulamaya devam edeceklerini anlattı.

Ziyaret edilen köylere tekrar gitmeyi planladıklarını belirten Demirkol, "İlk etkinliğimizde Bolu'nun en uzak ilçesinin, en uzak köyüne geldik. Buranın sembolik bir anlamı var. Göynük ilçesinde, en uzak köydeyiz. Biz her köyümüzdeki vatandaşlarımızın, bize ulaşımının kolaylaşması için bütün organizasyonu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Doktorların buraya gelmeleri güzel oldu"

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Ahmet Özer de çok ihtiyaç duyulan bir hizmetin ayaklarına geldiğini belirterek, "Çok da güzel oldu. Ben babamı getirdim. Kulakları duymuyordu. Ayrıca astım hastası. Kulak için randevu aldık. Diğer şikayetlerini de muayene ettiler." dedi.

Acil hastalıklarda Göynük'e gittiklerini anlatan Özer, "Oradan Bolu'ya gideriz. Aile hekimimiz var. Ona gidiyoruz. O nereye gönderirse, oraya gidiyoruz. Ama mesafe uzak ve zaman alıyor. Doktorların ayağımıza gelmesi iyi oldu." diye konuştu.

Hamiyet Altıngöz de kendilerine bu hizmeti sağlayanlara teşekkür ederek, diz ve bacak ağrısı şikayetiyle muayene olduğunu kaydetti.

Romatizmayla mücadele ettiğini aktaran Altıngöz, "Bir de safra kesemde taş varmış. Normalde Bolu'da muayene oluyorum ama çok uzaktı. Doktorların, buraya gelmeleri güzel oldu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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