Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 79 Melih Okutan), Ngandu (Dk. 89 Furkan Demir), Bregu, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 89 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 65 Burak Asan), Bülent Cevahir,

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mustafa Saymak (Dk. 69 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 69 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 80 Oğuz Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Tshibangu)

Goller:Dk. 13 Atabey Çiçek (Penaltıdan), Dk. 90+2 Fatih Kurucuk ( Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ngandu, Dk. 70 Oulare (Dyorex Boluspor)

Sarı kart:Dk. 13 Balde, Dk. 52 Onur Ulaş, Dk. 72 Oulare, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Dyorex Bolusporlu Gökhan Alsan, penaltıyı değerlendiremedi.

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