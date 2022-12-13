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Bolu'da proje imza töreni düzenlendi

AA

Bolu'da proje imza töreni düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu Valiliği ile sivil toplum kuruluşları arasında iki proje için imza atıldı.

Valilik Abant Toplantı Salonu'nda, Bolu Valiliği ile Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında "Ülkenin Görünmeyen Neferleri" ile Uyuşturucu Maddesiz Yaşam (UMAY) Derneği arasında "Bağımlılıkla Mücadele Alanında Görevli Personel ve Yöneticilere Farkındalık Eğitimi" protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erkan Kılıç, iki projenin de önemli olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin son derece önemli olduğuna işaret eden Kılıç, "Diğer bir konu da bizim için her zaman baş tacı olan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz. Onlara yönelik projelerin çalışmalarına, başta Bakanlığımız son derece önem vermekte. Bizlere her daim destek olmaktadırlar." diye konuştu.

Kılıç, Bolu'da uyuşturucuyla etkin bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu projeyle de inanıyorum ki ilimizde uyuşturucuyla mücadele anlamında daha fazla farkındalık oluşturularak, mücadelenin daha etkin, kararlılıkla sürdürülmesi sağlanmış olacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kılıç, Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhittin Özel ve UMAY Dernek Başkanı Dündar Yener protokollere imza attı.

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