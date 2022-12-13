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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

AA

Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

BOLU/DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti, balıkçılar denize açılamadı.

Dalgaların liman içine kadar girmesi sebebiyle balıkçılar, teknelerini güvenli bölgeye çekti. Bazı balıkçılar ise teknelerini karaya çıkardı.

Balıkçı Hasan Başaran, teknelerinin güvenliği için nöbet tuttuklarını kaydetti.

- Bolu

Bolu kent merkezinde ise sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle caddelerde yer yer su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, bazıları saçak altlarında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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