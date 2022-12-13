Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

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BOLU/DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti, balıkçılar denize açılamadı.

Dalgaların liman içine kadar girmesi sebebiyle balıkçılar, teknelerini güvenli bölgeye çekti. Bazı balıkçılar ise teknelerini karaya çıkardı.

Balıkçı Hasan Başaran, teknelerinin güvenliği için nöbet tuttuklarını kaydetti.

- Bolu

Bolu kent merkezinde ise sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle caddelerde yer yer su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, bazıları saçak altlarında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

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