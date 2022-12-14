Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kayak merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Öte yandan 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'da 15 Aralık'ta yapılması beklenen sezon açılışı, kayak için yeterli miktarda kar olmaması nedeniyle 23 Aralık'a ertelendi.
Bölgede gelecek günlerde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.