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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

AA

Bolu'da yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

BOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yanan ormanlık alanlara yeni fidanlar dikiliyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, AA muhabirine, meydana gelen orman yangını sayısında önceki yıllara göre azalma yaşandığını belirterek, bunda iklim şartlarının yanı sıra alınan ek tedbirlerin ve vatandaşların hassasiyetinin etkili olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda çıkan yangınların herkes için bir tecrübe olduğunu aktaran Şentürk, "Buna göre de önlemlerimizi geliştirmeye çalıştık. Bu yıl 2 ilave yangın ilk müdahale ekibi oluşturduk. Aladağ ve Mudurnu'da konuşlandırdığımız 25 kişilik ek yangın işçimiz oldu." dedi.

Şentürk, Orman Genel Müdürlüğünün bu yıl içerisinde orman yangınlarında mücadeleyi desteklemek amacıyla işçi alımlarının olduğuna değinerek, "Bundan da Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne 180 işçi düştü. Bolu'da daha önceki yıllarda ortalama 30 orman yangını çıkıyordu. Alınan bu ek tedbirler ve vatandaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet neticesinde 2022 yılında 20 yangınımız oldu. Burada da toplam 15 hektar bir alanımız yandı. Bu yangınlar içerisinde en fazla, en hassas olan bölgelerin başında Göynük geliyor. Göynük işletmemiz dahlinde 8 hektarlık bir yangınımız oldu 2022 yılında." diye konuştu.

Yangına anında müdahalenin önemine işaret eden Şentürk, hava koşulları ve rüzgarın etkisiyle büyüyebilen yangını kontrol altına almanın zorlaştığını kaydetti.

Şentürk, ek tedbirler kapsamında yangına hassas bölgelerde yanıcı materyal olabilecek 225 kilometrelik yol sathı temizlendiğini aktararak, Bolu Valiliği tarafından yangın mevsiminde ormanlık alanlara giriş-çıkışların sınırlandırılmasının da yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

- "Yanan alanlar ağaçlandırılıyor"

Şentürk, orman varlığının korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu yıl yanan ormanlık alanların ağaçlandırılarak yeniden doğaya kazandırıldığını dile getirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün "Orman Gönüllüsü" projesinden bahseden Şentürk, "Bolu'da yaklaşık 600 orman gönüllüsü vardı. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 950 orman gönüllüsü bize müracaat etti. Bölge ve işletme müdürlüklerimizde gönüllülere gerekli eğitimleri verdik. Bundan sonraki süreçte olası orman yangınlarında bu arkadaşlarımız bize destek verecekler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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