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Bolu'daki Yaşlı Sağlığı Merkezine gelenler aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor

AA

Bolu'daki Yaşlı Sağlığı Merkezine gelenler aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor

BOLU (AA) - Bolu'da faaliyet gösteren Yaşlı Sağlığı Merkezi'ne gelenlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Valilik ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Karaçayır Aile Sağlığı Merkezi binasında hazırlanan özel alanda, kentte yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti alması ve çeşitli aktivitelere katılması amacıyla kurulan Yaşlı Sağlığı Merkezi, salgın döneminde ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.

Tadilattan geçirilen merkez, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile Müftülük arasında yapılan işbirliği anlaşmalarının ardından vatandaşları ağırlıyor.

Merkeze gelerek spor, müzik, resim, müzik ve el işi gibi aktivitelere katılanların sağlık durumları da düzenli olarak kontrol ediliyor.

- "İl genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, merkezi ziyaret ederek hizmetten faydalanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirkol, gazetecilere, merkezin Bolu'da uzun yıllardır hizmet verdiğini anımsatarak, "Pandemi dönemiyle bir müddet zorunlu ara verdiğimiz bir merkezimiz. Pandemi sonrasında etkilerinin ortadan kalkmasıyla hem yaşlılarımızın talebi, coşkusu, heyecanı hem de valimizin de talimatlarıyla merkezimizi tadilatla ve yeni işbirlikleriyle açmış bulunuyoruz." dedi.

Yaklaşık 50 yaşlının hizmet aldığı merkezde sağlık personeli ve sosyal çalışmacıların bulunduğunu anlatan Demirkol, merkeze gelenlerin çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Demirkol, "Merkezde, pilatesten sosyal faaliyetlere, yürüyüşten sanat etkinliklerine, müzik çalışmalarına kadar çok sayıda etkinlik yapılıyor. Yaşlılarımızın hastanelerden de faydalanması noktasındaki çalışmalarımızı buradaki tıbbi sekreterlerimiz yürütecekler. Randevuları buradan alınacak ve takipleri bu merkezden yapılacak." diye konuştu.

Yaşlı Sağlığı Merkezinin il genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini bildiren Demirkol, "2023 yılının sonuna doğru çalışmalarımız tamamlanmış olur ve merkezlerimizin hepsi yer, personel teminiyle beraber açılmış olur." ifadelerini kullandı.

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