Bolu'da eve giren baykuş yakalanarak doğaya salındı

BOLU (AA) - Bolu'da havalandırma boşluğundan eve giren baykuş, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Hediye Dağdaş, evinin mutfağında baykuş olduğunu görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daireye havalandırma boşluğundan girdiği düşünülen baykuşu yakalamak için çalışma başlattı.
Özel eldivenle daireye giren ekipleri, yakaladıkları baykuşu kafese koydu.
Baykuş, daha sonra itfaiye ekiplerince doğal yaşam alanına salındı.