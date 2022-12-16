Bolu'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

BOLU (AA) - Bolu'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiye itfaiye ekipleri ulaştı.
İhsaniye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmana dolan dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Duman tahliyesine başlayan ekipler, mahsur kalan 6 kişiyi merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı.
Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.