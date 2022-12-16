Bolu'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren jandarma için tören düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu'da evinde kalp krizi geçiren jandarma astsubay Muzaffer Yılmaz için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli kıdemli başçavuş Muzaffer Yılmaz (45) sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile protokol üyeleri Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Burada düzenlenen törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Karabük'e gönderildi.
Törene, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile Vali Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, Aksoy, Saygılı ve diğer protokol üyeleri katıldı.