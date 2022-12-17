Hurda bilgisayar kasaları ve demir atıklar öğrencilerin elinde hayat buluyor

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BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da meslek lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde hurda bilgisayar kasaları ve demir atıkları çeşitli eşyalara dönüştürüyor.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli makine ve tasarım teknolojileri öğretmeni Zeki Bozkurt ve 55 öğrenci, 3 ay önce sıfır atık çalışması kapsamında hurda bilgisayar kasaları ile fabrikaların demir atıklarını toplamaya başladı.

Malzemeler, okulun atölyesinde ayrıştırılarak kullanım alanları belirlendi.

Hazırlanan bilgisayar kasası parçaları ve demir atıklardan, öğretmen ve öğrenciler, atölyedeki makinelerde anahtarlık, saat, isim levhası, plaket gibi eşyalar ile dekoratif ürünler yapıyor.



Ürünler öğretmen ve öğrencilere hediye edilirken, okul dışından gelen talepler de karşılanıyor.

Tasarladıkları ürünlerle hem el becerilerini geliştiren hem de sıfır atık seferberliğine destek veren öğrenciler, ayrıca atölye bünyesinde yazıcılarla bez çantalara, fincanlara ve tişörtlere baskı çalışması gerçekleştiriyor.

- "Okulumuz sıfır atık seferberliğine duyarlı"

Makine ve tasarım teknolojileri öğretmeni Zeki Bozkurt, AA muhabirine, okulun sıfır atık seferberliğine karşı duyarlı olduğunu söyledi.

Atölyede anahtarlık, saat, isim levhası, plaket gibi eşyalar ile dekoratif ürünler tasarladıklarını anlatan Bozkurt, "Genelde kullandıklarımız çöpten aldığımız malzemeler. Bunları sanata dönüştürmeye çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin ilgili olduğuna değinen Bozkurt, bir şeyler ortaya çıkarmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Öğrenci Mustafa Emre Öztürk de verimli bir çalışma yürütüldüğüne değinerek, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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