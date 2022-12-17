Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı

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BOLU (AA) - Bolu'da karısını darbeden şüpheli gözaltına alındı, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Aşağısoku Mahallesi Şair Şinasi Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Ü.S, eşi N.S ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Çiftin kızı, dayısını arayarak babasının annesini darbettiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polise de mukavemet gösteren Ü.S, ekipler tarafından gözaltına alınarak Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan N.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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