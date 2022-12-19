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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kar kaplanları" Bolu Dağı Tüneli'nde kış mesaisine hazır

AA

"Kar kaplanları" Bolu Dağı Tüneli'nde kış mesaisine hazır

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde görevli Karayolları ekipleri, ağır kış şartları için gerekli önlemleri aldı.

"Kar kaplanları" olarak bilinen ekipler, otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesiminde kış hazırlıkları kapsamında güvenlik kameraları ile araçların bakım ve onarımlarını tamamladı.

Bolu Dağı geçişinde aydınlatma ve sis uyarı sistemlerini kontrol eden ekipler, karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 5 bin ton tuz depoladı.

Bölgede 11 karla mücadele kamyonu, 1 solisyon serpme, 2 yükleyici, 2 kar püskürtme aracı, 1 kurtarıcı, 1 çekici, 1 vinç, 2 pikap ve 2 adet kamyon hazır bekletiliyor.

Ağır kış şartları için hazırlıkların tamamladığı güzergahta, 160 Karayolları personeli olası kar yağışında trafik akışının aksamaması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Karayolları Kontrol Merkezindeki 92 kamera sayesinde 24 saat izlenen bölgede, olumsuzluklar telsizle ekiplere anında bildiriliyor.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde nöbet tutan ekipler, ulaşımda sorunlar yaşanmaması için mücadele ediyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı esnasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verilebilmesi için de gerekli önlemler alındı.









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