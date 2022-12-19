Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abant yolunda seyreden Servet P. idaresindeki 14 ABT 901 plakalı otomobil, Ömerler köyü yakınlarında Onur K. yönetimindeki Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait 81 AT 923 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Mustafa, Kazım ve Nurgül K. yaralandı.



112 Acil Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulaşımın aksadığı trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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