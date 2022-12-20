Bolu'da "Aile Okulu Projesi" ile veliler okullu oldu

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BOLU (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Bolu'da 1500 veli eğitim alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" Bolu'da büyük ilgi görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halk eğitim merkezlerince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan velilere yönelik eğitici, geliştirici ve rehberlik edici etkinlikler ve seminerler veriliyor.

Tüm ilk ve ortaokul ile lisede eğitim gören çocukların velileri, aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konularda eğitiliyor.

Kent genelinde 1500 velinin aldığı eğitimlerin daha çok aileye ulaşması ve aile içi iletişim sorunlarının ortadan kaldırılması için çocuğu olmayan ya da okula gitmeyen vatandaşların da bu eğitimlere katılması isteniyor.

- "Eğitim başladığından bu yana aile içi iletişimimizde fark yaşandı"

Şehit Ozan Özen Ortaokulu'nda düzenlenen eğitime katılan Naz Gül Yaylagül, AA muhabirine, eğitimlerin çok faydalı olduğunu vurguladı.

Daha önce Ankara'da da benzer eğitime katıldığını aktaran Yaylagül, "Burada da açıldığını duyunca gelmek istedim. Dana önceden gittiğim kurs çocuklarımın eğitiminde benim için çok fark kattı. Çocuklarımla anlaşmam, büyümeleri konusunda çok yardımcı oldu. Onun için tekrar gelmek istedim." dedi.

Gülfer Havva Özdemir ise eğitim başladığı günden bu yana aile içi iletişimlerinde fark yaşandığını ifade ederek, "Çocuklarımıza nasıl yaklaşacağımızı, eşimize nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Birbirimizle nasıl anlaşabiliriz, dinleyebiliriz, hepsini burada öğreniyoruz. Eğitimler daha çok aile içi çatışmayı tamamen kaldırmaya yönelik bize yardımcı oluyor ve motivasyonumuzu yükseltiyor." şeklinde konuştu.

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