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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 2'si, 23 Aralık'ta kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede yapay karlamayla kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya'daki 2 otel, kayak sezonunu 23 Aralık'ta açmaya hazırlanıyor. Diğer 3 otelin ise sezonu 30 Aralık'ta açacağı öğrenildi.

Toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde kayak sezonu ve yılbaşı için rezervasyonlar da alınmaya başladı.

- "Misafirlerimiz Kartalkaya'nın tüm pistlerinden faydalanacak"

Doruk Kaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, bu sezon henüz kar yağışının istenilen oranda olmadığına dikkati çekti. Avcı, "Bu sene kar gecikmesinden dolayı sezonu biraz daha geç açıyoruz. Cuma günü yani 23 Aralık'ta sezonu açıyoruz. Pistlerimizi yapay karlamayla hazırlıyoruz. Cuma günü de yoğun kar yağışı bekliyoruz." diye konuştu.

Avcı, yeni sezon öncesi kayak merkezine yoğun talep olduğunu belirterek, "Rezervasyonlarımız gayet iyi. Yılbaşı için de çok yoğun ilgi var. Bir de Kartalkaya için yeni milat olacak. Bölgede bulunan tüm pistler birleşti. Artık bölgeye gelen misafirlerimiz Kartalkaya'nın tüm pistlerinden faydalanacak." dedi.

- "Kartalkaya artık kış sporlarıyla da anılacak"

Daha önceleri sadece turizm alanında hizmet veren Kartalkaya'nın artık kış sporlarıyla da anılacağını aktaran Avcı, "Bu sene Uluslararası Kayak Federasyonuna akredite ettiğimiz pistlerimiz de hayata geçiyor. İnşallah Kartalkaya'da uluslararası kayak yarışlarına aday olduk. Bunu da Bolu'ya kazandırdık. Bu konuda federasyonumuz da çalışmaları yapıyor." diye konuştu.

Avcı, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 80 oranında olduğunu belirterek, "Biz yüzde 100'ü bekliyoruz. Kar yağışı da olduğu zaman talep artıyor. Yılbaşını dolu geçireceğimiz konusunda endişemiz yok. Bu konuda yılbaşı programlarımızı hazırlıyoruz." dedi.

Ankara'dan Kartalkaya'ya tatil için gelen Berilşah Kocabıyık da bölgede hayal ettikleri manzarayla karşılaşamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Kayak yapmaya niyetlendiklerini ama kısmet olmadığını vurgulayan Kocabıyık, "Burası karlar ve kayak açısından önemli noktalardan biriyken bu sezonda aynı mevsimde aynı karı bulamamak üzüyor. Umarız gelecek yıllarda daha iyi durumla karşılaşırız." sözlerine yer verdi.

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