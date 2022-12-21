Bolu'da park halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

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BOLU (AA) - Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde park halinde çalışır vaziyetteki 14 ABN 223 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.



Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü, alevlerin büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



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