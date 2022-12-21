Bolu'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi Protokolü imzalandı

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BOLU (AA) - Bolu Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Çevre Derneği arasında "Bolu İli Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi"nin protokolüne imza atıldı.



Vali Erkan Kılıç, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, her bireyin çevre konusuna büyük önem vermesi gerektiğini belirterek, "Sanayileşmenin artmasıyla birlikte ve insanoğlunun doğaya zaman zaman olumsuz müdahaleleri sonucunda doğal kaynaklarımız ve çevremiz kirleniyor. Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre bilincine sahip olmaları, onların çevreye duyarlı birer birey olarak yetişmesi için böyle projelerin yapılması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Kılıç, projeyle vatandaşlarda çevre duyarlıliğının artacağına inandığını kaydetti.

Proje hakkında bilgi verilen törende, daha sonra Vali Kılıç'ın başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Bolu Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Lebibe Özçağlar protokole imza attı.



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