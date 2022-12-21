Bolu'da okul öncesi eğitim yaygınlaştırılıyor

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BOLU (AA) - Bolu'da çok sayıda müstakil anaokulu ile ana sınıflarında yaklaşık 6 bin öğrencinin okul öncesi eğitim süreçlerinin devam ettiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların ilköğretime hazırlanması sürecinde kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla okul öncesi eğitimin yaygınlaştırıldığı belirtildi.



Ruhsal ve zihinsel gelişimin en önemli olduğu dönem olan okul öncesinde gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin iletişim, paylaşma, dayanışma ve sosyalleşme gibi davranışlarının geliştiği aktarılan açıklamada, yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine katkı sunulduğu kaydedildi.



Açıklamada, kent genelinde çok sayıda müstakil anaokulu ile ana sınıflarında yaklaşık 6 bin öğrencinin okul öncesi eğitim süreçlerinin devam ettiği belirtilerek, şunlar paylaşıldı:



"Bolu ilinde 5 yaş okullaşma oranımız Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda yüzde 100 seviyelerine yaklaşmıştır. Dağınık yerleşim yerlerindeki öğrencilerimiz için köylerde bulunan köy okullarımız tadilattan geçirilerek ana sınıfı olarak hizmete devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın okul öncesi eğitimde okullaşma hedeflerine uygun olarak ilimizde yeni anaokulu ve ana sınıflarının yapılmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir."

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