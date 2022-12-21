Bolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

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BOLU (AA) - Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece de Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 derece kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 11,1 dereceyle Ankara Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 10,2 dereceyle Afyonkarahisar Şuhut Kumalar Tepesi Radar Sahası oldu.

Bolu, dün gece de sıfırın altında 10,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olmuştu.

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