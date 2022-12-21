Bolu'da telefonla dolandırıcılık sanıklarına hapis ve para cezası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da yaşlı bir çifti kendilerini subay olarak tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 3 yıl 4'er ay hapis ile 40'ar bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mudurnu ilçesinde yaşayan Refik (80) ve Hatice T'yi (73) telefonla arayıp kendisini subay olarak tanıtarak 24 bin lirasını dolandırdığı belirtilen Emre K. ile ona yardım ettiği öne sürülen Funda A'nın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Emre K, müşteki Hatice T. ve avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Funda A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan Emre K, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Olayla hiçbir ilgisi olmadığını savunan Emre K, "Bir arkadaşım icralık olduğu için banka kartlarımı ve kimlik bilgilerimi aldı. Bu işi yaptıysa o yapmıştır. Funda A. diye bir kadını da tanımıyorum. Suçsuz yere başıma gelmedik olay kalmadı. Kesinlikle bir menfaat sağlamadım. Hiç kimseyi de dolandırmadım." diye konuştu.

Funda A. ise "Bu olayları başıma saran Emre'dir. Kendisi geçimini hesap dolandırıcılığından sağlıyor. Bu olaya alet olduğum için çok pişmanım. Beni Mudurnu'ya kendisi gönderdi. Ben de gidip 24 bin lirayı aileden aldım." ifadesini kullandı.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen Hatice T. de şunları kaydetti:

"Eşimi telefonla arayan kişi, subay olduğunu, adımızın hırsızlık olayına karıştığını ve para çalındığını söyledi. Evimize kadın sivil polisin geleceğini, elimizdeki bütün parayı ona vermemizi istedi. Paraların seri numaralarının alındıktan sonra geri teslim edileceğini söyleyince kocamla korktuk. 3 saat sonra sivil giyimli bir kadın gelince parayı teslim ettik. Verdiğimiz para gelmeyince ve bizi arayan numara kapalı olunca dolandırıldığımızı anladık."

Mahkeme heyeti, sanıkların suçu işlediği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, Funda A. ve Emre K'yi 3 yıl 4'er ay hapis ile 40'ar bin lira para cezasına çarptırdı.

Öte yandan Refik T'nin dolandırıcılık olayından 2 ay sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.