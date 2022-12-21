Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangında hasar oluştu

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BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamyoncular Kooperatifi'nde gece saatlerinde park halindeki Fatih Ş. idaresindeki 41 ANT 825 plakalı tırın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.



Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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