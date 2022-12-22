Siirt'te 56 yıl önce şehit olan askerin naaşı ailesinin talebiyle Bolu'da defnedildi

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BOLU (AA) - Siirt'te 56 yıl önce Botan Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan er Ramazan Arslan'ın Kurtalan ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine Bolu'ya nakledilerek köyünde toprağa verildi.

Botan Çayı'nda 1966'da 15 silah arkadaşıyla akıntıya kapılarak 21 yaşında şehit olan Arslan'ın cenazesi, ailesinin talebiyle Kurtalan'daki mezarından çıkarılarak, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesine getirildi.

Oğlu İbrahim Arslan'ın (58), yaptığı girişimler sonucu Tatlar köyüne getirilen şehit askerin naaşı, köy camisinin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, oğlu İbrahim Arslan ve kızı Safiye Bıyıklıoğlu ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, il protokolü ve köy sakinleri katıldı.

Törende Bıyıkoğlu, 7 aylıkken kaybettiği babası için gözyaşı döktü.

Şehit askerin oğlu İbrahim Arslan, gazetecilere, önceden babasının mezarının yerini bilmediklerini dile getirerek, "56 yıl sonra şehidimiz kendi toprağına gelmiş oldu. Kendi köyüne gelmiş oldu. Ekim 2022 yılına kadar Siirt'te olduğunu biliyorduk ama tam yerini bilmiyorduk. Soy bağının araştırılması ve oradan buraya defninin yapılması için dilekçe verdim, onaylandı. Nakli de bugüne nasip oldu." diye konuştu.

Bıyıklıoğlu ise babasının cenazesinin 56 sene sonra köyüne geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Aynı zamanda da çok üzgünüm. Annesinin babasının görmesini de çok isterdim. Ben onu hiç görmedim, gittiğinde 20 günlükmüşüm. Öldüğünde 7 aylıkmışım. Hiç görmedim." dedi.

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