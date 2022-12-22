Bolu Emniyet Müdürü Aksoy'un eşi, engelli anneleriyle buluştu

Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak: Demografik değişim ne anlama geliyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, engelli çocuklarının eğitimi için büyük fedakarlık yapan annelerle bir araya geldi.



Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları yönetimi ve kadın polislerle Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Okulunu ziyaret eden Aksoy, engelli anneleriyle sohbet etti.



Aksoy, annelerin talep ve sorunlarını da dinledi.



Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, çocuklarının eğitim ve öğretimi için büyük fedakarlık yapan tüm annelerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Sorunların çözümüne ellerinden gelen desteği vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Toylan, "Annelerimizi ve bu özel yavrularımızı sadece 3 Aralık'ta değil, her zaman hatırlamalıyız. Çocuklarının hayatlarını devam ettirmeleri, yaşam sevgisini artırmaları için annelerimize önemli görev düşüyor. Bu bilinçle birçok fedakarlık yapıyorlar. Biz de onlarla birlikte olmak istedik. Sorunlarını, varsa taleplerini dinledik. Daha sık bir araya gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.