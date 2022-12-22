MİS Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Mudurnu'da yapıldı

BOLU (AA) - Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Mudurnu'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak olan ve ülkenin 2053 vizyonu perspektifinde 2024-2028 yıllarını kapsayacak On İkinci Kalkınma Planının hazırlıklarına davet edilen MİS, Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısını 21-22 Aralık'ta Mudurnu Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde yaptı.
Bartın Belediye Başkanı ve MİS Genel Başkanı Cemal Akın'ın başkanlığını yaptığı toplantıda, 2024-2028 yıllarını kapsayacak On İkinci Kalkınma Planında yerel yönetimlerin katkıları değerlendirildi. 22 belediye başkanının katıldığı toplantı, Mudurnu gezisinin ardından sona erdi.