MİS Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Mudurnu'da yapıldı

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BOLU (AA) - Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Mudurnu'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak olan ve ülkenin 2053 vizyonu perspektifinde 2024-2028 yıllarını kapsayacak On İkinci Kalkınma Planının hazırlıklarına davet edilen MİS, Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısını 21-22 Aralık'ta Mudurnu Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde yaptı.

Bartın Belediye Başkanı ve MİS Genel Başkanı Cemal Akın'ın başkanlığını yaptığı toplantıda, 2024-2028 yıllarını kapsayacak On İkinci Kalkınma Planında yerel yönetimlerin katkıları değerlendirildi. 22 belediye başkanının katıldığı toplantı, Mudurnu gezisinin ardından sona erdi.

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