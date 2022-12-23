Bolu'da eşini öldürerek dere kenarına atmakla suçlanan kadının yargılanmasına başlandı

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BOLU (AA) - Bolu'da eşini öldürdükten sonra dere kenarına attığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mürüvet Ö. ve öldürülen Metin Ö'nün eski eşinden olan oğlu Celal Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının söz verilen Mürüvet Ö, 25 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Olay günü tartışma sonucu eşinin kendisini dövmesi üzerine karşılık vermek zorunda kaldığını savunan Mürüvet Ö, şöyle devam etti:

"Sırtlarım hala ağrıyor. Panik yaptım. 'Ne istiyorsun benden?' dedim. 'Sen bana soru soramazsın, bana karışamazsın, nereye gittiğimi soramazsın.' dedi. 'Seni vuracağım, öldüreceğim.' dedi. Elinde tabanca vardı. Önce ittim, düştü. Kalkınca korktum, odunla vurdum. Ne yaptığımı bilemedim.

Ona, 'Yeter artık bunca yıl çektirdiğin.' dedim. Kaç kere vurdum hatırlamıyorum. Bir anda ne yaptığımı bilemedim. Orada öldüğünü fark edip ağladım. Sonra korktum. Öldürdükten bir saat sonra kucaklayıp el arabasına koydum. Sabaha kadar evin önünde beklettim. Sonra da çaya attım. Vurduğum odunları da sobaya atıp yaktım. Tek başımaydım. Yanımda kimse yoktu."

Eşinin başka bir kadınla görüştüğü yönünde şüpheleri olduğunu söyleyen Mürüvet Ö, "Mengen'de yaşayan bir kadınla sürekli telefonla konuşuyordu. Gülüşürken duyuyordum. Onunla evlenmek istiyordu. 'O kadınla git evlen ama nikahı vermem.' dedim. Beni öldürüp Mengenli kadınla evleneceğini söyledi. Sonuç olarak pişmanım, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Celal Ö. ise sanığın, babasına kendisini dövdüğü yönünde iftira attığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Herkes eşiyle kavga edebilir. Babam darbetmemiştir. Laf, söz anlamayan biridir. Her işi babam yapardı. 25 yıl sorunsuz yaşadılar. Kendi öz oğlu nişanlandıktan sonra başladı olaylar. Babama bilezik aldırmak istedi. Evi arabayı üstüne yaptırmak istedi. Babama baskı yapıyorlardı. Bizim evimizde tabanca yok. Babam silah meraklısı değildir. Ben cinayetin miras kavgası sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca babam ayrılmak istemiştir ama Mürüvet boşanmak istemedi. Şiddet görse niye boşanmasın? Bu korkunç cinayeti miras için yapmıştır."

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Şubat 2023'e erteledi.

- Olay

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021'de kaybolan inşaat işçisi Metin Ö'nün (59) 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulunmuştu.

Metin Ö'nün evindeki incelemelerde bir tahtada kan bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Mürüvet Ö. tutuklanmıştı.

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