Mengen'de şiir dinletisi düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, "Şiir Şifadır" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçede 6 yıldır yapılarak geleneksel hale getirilen programda, şiirler seslendirildi.

Gökçesu Ortaokulu ile Gökçesu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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