Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kargıbayramlar Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Fatih Başyiğit'e ait ev ile samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

İş makineleri ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

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