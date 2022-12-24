Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı hakkında işlem yapıldı

BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde valizlere gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde 2 yolcu otobüsü durduruldu.
"Asır" isimli dedektör köpeğinin 3 yolcuya ait valizlere tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.
Aramada, valizlere gizlenmiş 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.