Bolu'da bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imzalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da, 15 kurumun katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Projesi"nin protokolü imzalandı.

Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Servisine madde bağımlılığı tanısıyla gönüllü olarak yatışı yapılan veya ayakta takip edilen bireyler ile zorunlu tedavi amaçlı mahkeme kararıyla hastaneye sevk edilen kişilerin tıbbi, psikolojik, eğitim, ekonomik, sosyal, barınma ve iş durumları izlenecek.

Ayrıca, takibi yapılan kişilerin yaşadıkları ihtiyaçlar tespit edilerek rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Törende konuşan Vali Erkan Kılıç, günümüzde tütün, alkol, madde bağımlılığı, internet gibi zararlı alışkanlıkların bireyi, dolayısıyla aileyi ve toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Ülkede bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Kılıç, proje kapsamında ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde madde bağımlısı olan bireylerin tedavi süresinin ardından yeniden madde kullanmamaları ve topluma kazandırılmasını amaçlandığını kaydetti.



Kılç'ın konuşmasının ardından "Bağımlılıkla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Projesi"nin protokolü taraflarca imzalandı.

İmza törenine, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bolu Belediye Başkanlığı, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü yetkilileri katıldı.



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