Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Dyorex Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligde 27 puanla 9. sırada yer alan ve yarın saat 13.30'da Erzurumspor FK'yi konuk edecek Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ve yardımcı antrenörler gözetiminde antrenman yaptı.

İdmanda ısınma koşusunun ardından futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak karşılaşmanın hazırlıklarını bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.