Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

BOLU (AA) - Dyorex Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ligde 27 puanla 9. sırada yer alan ve yarın saat 13.30'da Erzurumspor FK'yi konuk edecek Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ve yardımcı antrenörler gözetiminde antrenman yaptı.
İdmanda ısınma koşusunun ardından futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak karşılaşmanın hazırlıklarını bitirdi.