Bolu'da off-road pilotu Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BOLU (AA) - Bolu'da Edip Yaşar Kurtoğlu anısına Bolu Off-road Kulübünce (BOLOFF) düzenlenen 2022 Extreme Kupası'nın beşinci ve son yarışına katılan off-road pilotu Oğuz Kağan Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öztürk, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Öztürk, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.
"Çevre ve yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğrafını beğenen Öztürk, "spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un "Adrenalin dansı" fotoğrafından yana oy kullandı.