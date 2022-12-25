Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Serkurt Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı otomobil, otoyolun Gerede mevkiinde, Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev yönetimindeki 90Q707AA plakalı tırla çarpıştı.
Olayın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Yurtlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yolda dönüş yasağı olmasına rağmen dönmeye çalıştığı öne sürülen tır sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.