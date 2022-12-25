Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri karşılıklı etkileşimle öğreniyor

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BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten Konuşma Kulübü, Türk ve yabancı öğrencileri bir çatı altında buluşturarak, dil becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor.

Konuşma Kulübü, üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinin yabancı dil bilgilerini ilerletmelerine katkı sunmak üzere 2017'de oluşturuldu.

Kulüp çatısı altında bir araya gelen Türk ve Erasmus programı kapsamında ülkede bulunan yabancı öğrenciler, birbirleriyle diyalog kurarak dil becerilerini geliştiriyor.

Kulüp aracılığıyla şu ana kadar 70 genç, öğrendikleri dilleri geliştirmek için Rusya, Ukrayna, Macaristan, Avusturya, İtalya, Azerbaycan, Almanya, Hollanda gibi ülkelere gitti. Bu ülkelerden Bolu'ya gelen 40 genç de hem Türkçe öğrendi hem de kendi dilleri ile İngilizce'yi Türk öğrencilere öğretti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, AA muhabirine, amaçlarının dil öğrenimini daha etkin hale getirmek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bir taraftan yurt dışına öğrenci gönderdiklerini ifade eden Şimşek, hem de farklı ülkelerden gelen yabancı gençleri Bolu'da misafir ettiklerini belirtti.

Şimşek, kulübün aktif şekilde faaliyetini sürdürdüğünü anlatarak, "Globalleşen dünyada artık birden çok dil bilen kişiler işe alınmada daha çok tercih ediliyor. Burada İngilizcenin yanı sıra Rusça, İtalyanca, Almanca, Japonca, Arapça eğitimler veriyoruz." dedi.

- "Türkçe öğrenme imkanımız da oldu"

Erasmus+ kapsamında 6 aylık süreyle Rusya'dan gelen Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisi Valeria Shirokova da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Shirokova, İngilizce sanatsal ve sosyal içerikli eğitimler yaptıklarını belirterek, "Burada hem İngilizce yeteneklerimizi geliştirdiğimiz hem de karşı tarafa dillerini geliştirmede yardımcı olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ayrıca güzel arkadaşlıklar edinerek, buranın kültürü hakkında da bilgi sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

Rus Alexandra Zhirkova ise Türkiye'de arkadaşlıklar ve farklı deneyimler elde etmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Burada ayrıca Türkçe öğrenme imkanımız da oldu. Selamlaşma ile diğer temel cümleleri öğrendik." diye konuştu.

- "İngilizcemi daha iyi seviyeye getirdim"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zafer Karakuş da yaklaşık 2 senedir kulüp faaliyetlerinde yer aldığını söyledi.

Kulüp sayesinde dil becerisini geliştirdiğini dile getiren Karakuş, "İngilizcemi daha iyi seviyeye getirdim." dedi.

BAİBÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan Şevval Yörük de gramer bilgisi iyi olmasına rağmen konuşma konusunda eksiklik yaşayabileceği düşüncesiyle kulübe katıldığını kaydetti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Yurdagül Kaygısız ise kulüpte Rusça, Ukraynaca, Azerbaycan Türkçesi ile ilgili bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Benim için çok verimli oluyor. Yaklaşık 2 seneden beri gelmek, konuşmamı çok etkiledi. Kendimce çalışıyordum ama konuşma olmayınca ilerleme kaydedemiyordum." diye konuştu.

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