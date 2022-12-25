Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı

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BOLU (AA) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen misafirler, hafta sonunu kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki beş otelden ikisi, yapay karlamayla birlikte yeterli kar kalınlığına ulaşılmasının ardından kayak sezonunu 23 Aralık'ta açtı.

Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, otelleri doldurdu. Günübirlik gelenlerin de tercih ettiği Kartalkaya'daki pistlerde, kayak ve snowboard yapan tatilciler gönüllerince eğlendi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan merkezde dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otellerde yılbaşı rezervasyonları da sürüyor.

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